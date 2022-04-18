МЗС Франції не називатиме "геноцидом" дії РФ в Україні
У Міністерстві закордонних справ Франції не мають сумнівів щодо масових вбивств скоєних Росією в Україні. Однак використовувати термін "геноцид" для опису цих дій там вважають не правильним. Про це, із посиланням на держсекретаря при французькому МЗС Клемана Бона в ефірі Sud Radio, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Ми ясно бачимо, що ситуація в Маріуполі стала драматичною, і тиск з боку Росії зростає", - сказав він.
Однак щодо використання у Франції терміну "геноцид" він надає
"деякі роз'яснення".
"Ніхто не сумнівається в масових вбивствах, скоєних Росією. Але, щоб залишатися в міжнародному судовому процесі, ми не використовуємо термін "геноцид". Утім, немає жодних сумнівів у нашій чіткій підтримці", - зазначив Клеман Бон.