МЗС Франції не називатиме "геноцидом" дії РФ в Україні

У Міністерстві закордонних справ Франції не мають сумнівів щодо масових вбивств скоєних Росією в Україні. Однак використовувати термін "геноцид" для опису цих дій там вважають не правильним.﻿ Про це, із посиланням на держсекретаря при французькому МЗС Клемана Бона в ефірі Sud Radio, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми ясно бачимо, що ситуація в Маріуполі стала драматичною, і тиск з боку Росії зростає" , - сказав він.

Однак щодо використання у Франції терміну "геноцид" він надає "деякі роз'яснення" .