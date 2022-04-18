ОВА: внаслідок ракетних ударів по Львову є жертви
Російські військові завдали 4 ракетні удари по Львову, внаслідок яких 6 людей загинули, 8 – постраждали.
Таку інформацію оприлюднив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За інформацією Повітряного командування "Захід", три ракетні удари завдали по об'єкту військової інфраструктури, ще один – по шиномонтажу.
"Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень", – повідомив він.
"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", – зазначив очільник військової адміністрації Львівщини.