ОВА: внаслідок ракетних ударів по Львову є жертви

Російські військові завдали 4 ракетні удари по Львову, внаслідок яких 6 людей загинули, 8 – постраждали.

Таку інформацію оприлюднив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За інформацією Повітряного командування "Захід", три ракетні удари завдали по об'єкту військової інфраструктури, ще один – по шиномонтажу.



"Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень" , – повідомив він. ﻿