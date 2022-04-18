ОГП: 205 дітей загинуло через збройну агресію РФ в Україні

Понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 205 дітей загинули та понад 362 поранені. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України.

Зазначається, що ці цифри ще не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 107, Харківській – 91, Чернігівській – 54, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, Сумській – 16, Житомирській – 15. У столиці України, Києві, загинуло 16 дітей.

Стало відомо, що 2 березня у м. Харкові внаслідок обстрілу окупантами приміщень Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.

Також стало відомо про смерть 30 березня 13-річної дівчинки через отримані травми внаслідок обстрілу с. Вільхівка Харківської області.

Крім того, повідомляється, що 15 квітня у Вишгородському районі Київської області внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою отримав поранення 17-річний підліток.

Через бомбування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 навчальних закладів, з них 95 зруйновано повністю.

