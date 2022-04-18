Гайдай: окупанти взяли під контроль Кремінну і обстріляли цивільних
Російські війська взяли під контроль Кремінну на Луганщині, тривають бої. Евакуація з міста неможлива.
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Водночас з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного триває евакуація.
Гайдай також повідомив, що окупанти обстріляли авто з цивільними, які намагалися самостійно виїхати з Кремінної. За попередніми даними, 4 людини загинули.
"Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно", – додав він.
Він також закликав людей не виходити з укриттів і не намагатися самостійно покинути Кремінну.