Російським банкам дозволили продавати готівкову валюту

Центробанк РФ із 18 квітня дозволив російським банкам продавати населенню готівкову валюту, повідомляє Новое время.

Такий захід передбачено пом'якшенням тимчасового порядку угод із готівковою валютою, оголошеного російським регулятором раніше.

Із зазначеного дня банки країни-агресора можуть продавати валюту, але тільки що надійшла до кас з 9 квітня.

Російський центробанк 8 квітня дещо пом'якшив запроваджені заходи валютного контролю. Так, з 11 квітня ЦБ РФ дозволив деяким категоріям громадян знімати готівку зі своїх рахунків не лише у доларах, а й у євро. Загальний ліміт зняття було збережено лише на рівні $10 000.

Раніше повідомлялося, що попри обмеження центробанку за березень, росіяни вивели з банків валюти майже на $10 млрд. Відтік був особливо сильним на початку місяця.