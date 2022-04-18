Верещук: через обстріли росіян "зелені" коридори сьогодні не відкриються
У понеділок 18 квітня гуманітарні коридори в Україні не запрацюють, повідомляє Українська правда.
Про це заявила віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"На сьогодні 18 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів не буде", – заявила вона.
За словами міністерки, напередодні велися довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.
Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів, наголошує Верещук.
Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення у понеділок не відкривати гуманітарні коридори.
Вона додала, що влада докладатиме всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше.