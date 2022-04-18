Верещук: через обстріли росіян "зелені" коридори сьогодні не відкриються

У понеділок 18 квітня гуманітарні коридори в Україні не запрацюють, повідомляє Українська правда.

Про це заявила віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"На сьогодні 18 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів не буде" , – заявила вона.

За словами міністерки, напередодні велися довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.

Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів, наголошує Верещук.

Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення у понеділок не відкривати гуманітарні коридори.

Вона додала, що влада докладатиме всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше.