Генштаб: з початку вторгнення РФ втратила 20,6 тис. осіб
Генеральний штаб Збройних Сил України доповів останні відомості про втрати РФ у війні з Україною. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20 600 осіб ліквідовано;
- танків – 790 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2041 одиниць;
- артилерійських систем – 381 одиниця;
- РСЗВ – 130 одиниць;
- кошти ППО – 67 одиниць;
- літаків – 167 одиниць;
- вертольотів – 147 одиниць;
- автомобільної техніки – 1487 одиниць;
- кораблі/катери – 8 одиниць;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;
- спеціальна техніка – 27;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані ще уточнюються.