Генштаб: з початку вторгнення РФ втратила 20,6 тис. осіб

Генштаб: з початку вторгнення РФ втратила 20,6 тис. осіб
Фото: Facebook

Генеральний штаб Збройних Сил України доповів останні відомості про втрати РФ у війні з Україною. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 20 600 осіб ліквідовано;
  • танків – 790 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2041 одиниць;
  • артилерійських систем – 381 одиниця;
  • РСЗВ – 130 одиниць;
  • кошти ППО – 67 одиниць;
  • літаків – 167 одиниць;
  • вертольотів – 147 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1487 одиниць;
  • кораблі/катери – 8 одиниць;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані ще уточнюються.

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