Генштаб: з початку вторгнення РФ втратила 20,6 тис. осіб

Генеральний штаб Збройних Сил України доповів останні відомості про втрати РФ у війні з Україною. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 20 600 осіб ліквідовано;

танків – 790 одиниць;

бойових броньованих машин – 2041 одиниць;

артилерійських систем – 381 одиниця;

РСЗВ – 130 одиниць;

кошти ППО – 67 одиниць;

літаків – 167 одиниць;

вертольотів – 147 одиниць;

автомобільної техніки – 1487 одиниць;

кораблі/катери – 8 одиниць;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані ще уточнюються.