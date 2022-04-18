ОВА: російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську

Російські окупанти завдали ракетного обстрілу по Краматорську, повідомляє Новое время.

Про це заявили мер міста Олександр Гончаренко та керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Черговий ракетний обстріл житлових кварталів від окупанта по Краматорську" , — написав Гончаренко.

За словами міського голови, комунальники вже працюють — прибирають наслідки.

Очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілу зазнали руйнувань щонайменше 8 житлових будинків, а також освітній та інфраструктурний об'єкти.

"Наразі не зафіксовано жертв серед мирного населення, але пошкоджено чимало житлових будинків, подекуди перебито електро- і газопостачання" , – написав Кириленко.

Він додав, що продовжується евакуація людей з прифронтових міст і закликав їх жителів виїхати у більш безпечні регіони.