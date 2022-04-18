ДБР викрило масштабне відмивання коштів генералом РФ, пов'язане з Ківою

У ході розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Ківи працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Зазначається, що нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата - родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

"Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки та ін., через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація про причетність родичів до цих угод", – розповіли в ДБР.

За даними ДБР, угоди з необгрунтованими активами здійснювалися через ланцюг підконтрольних комерційних структур у вигляді ведення законної фінансово-господарську діяльність.

Наразі перевіряється причетність до зазначеного майна Іллі Ківи, а також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи щодо накладення арешту на виявлене майно.