Радник мера: росіяни депортували всіх лікарів із Маріуполя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська депортували з заблокованого міста увесь медичний персонал.﻿ Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, повідомляє УНІАН.

Зараз у місті не можна ані отримати негайну медичну допомогу, ані будь-яку фахову консультацію.

"Усіх лікарів разом з медичним персоналом було депортовано до Донецька, тому у місті немає ані лікарів, ані лікарень. Фактично, неможливо отримати консультацію, не кажучи про якісну, навіть про неякісну медичну допомогу" , - розповів він.

За його словами, окупанти продовжують примусове вивезення громадян у бік Росії.

Фільтраційні табори розставили по чотири боки міста. Водночас, зазначив Андрющенко, є тенденції вивезення людей з центральних районів Маріуполя.

Унаслідок терору рашистів загинуло понад 22 тисячі громадян.

Однак, ця кількість зростатиме через відсутність медичної допомоги, додав Андрющенко.