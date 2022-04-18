ОВА: кількість загиблих через ракетні удари по Львову збільшилася

У понеділок, 18 квітня, близько 8:30, російські війска вдарили по Львову чотирма крилатими ракетами повітряного базування. Число загиблих станом на 12:30 склало сім людей, відомо про 11 постраждалих, включно з дитиною, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

Зазначається, що троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих можуть змінюватися, зауважив Козицький.

За попередніми даними, ракети випустили з Каспійського регіону.

"Три ракети вдарили по об‘єкті військової інфраструктури. Одна — по шиномонтажу. Перший об‘єкт — це склади, які не використовували. Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Обидва об‘єкти зруйновані повністю. Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби" , — зазначив глава ОВА.

Він також подякував силам ППО ЗСУ за роботу.