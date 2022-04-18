Буданов: у якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду Маріуполя

Заяви російських окупантів про швидке падіння Маріуполя не підтверджуються. У Міноборони очікують, що ЗСУ вдасться прорвати блокаду міста. ﻿Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у інтерв'ю німецькому виданню, повідомляє УНІАН.

Буданов наголосив, що російські окупанти неодноразово заявляли, що місто взяте, але цього досі не сталося.

"Маріуполь - це пам'ятник героїзму нашого народу і наших воїнів, приклад для наслідування. Про падіння міста говорили давно. Росіяни спочатку стверджували, що вже взяли місто, потім сказали, що взяття неминуче... Але, як бачите, це не працює вже більше як місяць" , - сказав він.

Голова ГУР МО заявив, що Маріуполь тримається і буде триматися.