В Україні не буде вихідих на Великдень та травневі свята

В Україні у зв'язку з воєнним станом не буде додатковх вихідних на Великдень і травневі свята. Згідно із законом наступний робочий день після святкового, якщо він випав на суботу або неділю, автоматично стає також вихідним. Втім нині це положення не діє, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Навесні 2022 року мали б стати вихідними днями три понеділки: 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) і 9 травня (святковий день). Всі ці дні будуть робочими.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану.

Тому 25 квітня, 2 і 9 травня будуть звичайними робочими днями, робота в які буде оплачуватися у звичайному порядку.