У Мінекономіки очікують, що Британія скасує всі мита на українські товари

У Міністерстві економіки очікують, що Велика Британія уже наступного тижня скасує всі мита для українських товарів, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час телемарафону.

"У нас були дуже активні перемовини з Великою Британією і на наступному тижні очікуємо, що вони знімуть всі мита для українських товарів" , – заявила вона.

За словами Свириденко, наразі Мінекономіки також веде переговори з європейськими партнерами та G7 стосовно аналогічного скасування мит на українські товари.