Моравецький: Польща допомагає лікувати поранених українських військових

Польща почала приймати на лікування поранених українських військових. Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, посилаючись на Euractiv, повідомляє Європейська правда.

"Не всі знають про те, що Польща приймає на лікування українських військових", – зазначив Моравецький під час візиту до однієї з таких лікарень у Вроцлаві.

Допомога з лікуванням обговорювалася з перших днів повномасштабної війни. Заступник міністра охорони здоров'я говорив, що Польща зможе підготувати до 7000 місць у 120 лікарнях.

Між Україною та Польщею курсуватиме спеціальний медичний поїзд для транспортування поранених.

Скільки військових уже прийняли на лікування і коли розпочалася така допомога, не уточнюється.

Із лікуванням допомагає також Німеччина. Туди поранених транспортують літаками із території Польщі.