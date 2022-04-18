Кубраков: траса Київ-Житомир розблокована

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков поінформував, що на Житомирській трасі відновлено сполучення зі столицею. Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За його словами, "уранці поблизу Стоянки автомобілі рушили новою тимчасовою переправою через річку Ірпінь" , і вона працює також і в напрямку Житомира та Києва.

"Це один із тих напрямків, де критично важливо було швидко відновити транспортний зв'язок, адже ще в перші дні російського вторгнення міст підірвали, і сполучення зі столицею було розірвано", - пояснив він.

За словами Міністра, практично з перших днів після звільнення Київської області Укравтодор почав працювати на критично важливих об'єктах.

Кубраков підкреслив, що пріоритетною в регіоні стала Житомирська траса, де не лише зруйнована інфраструктура, а й сама траса була полем битви, тому її оперативно почали розчищати та паралельно будувати тимчасову об'їзну дорогу.

"У кооперації з військовими за 13 днів побудували тимчасову білощебеневу дорогу з переправою через річку Ірпінь і встановили дорожні знаки. Дорогою можуть користуватися переважно легкові та маловантажні автомобілі. Тому великоваговий транспорт поки що користуватиметься вже наявними обхідними шляхами", - підкреслив Кубраков.

Він додав, що це тимчасове рішення, і паралельно ведуться роботи з демонтажу зруйнованого мосту, а за кілька місяців планується побудувати та відкрити один проїзд новим мостом на трасі М-06.

Водночас, у селі Стоянка Києво-Святошинського району було відкрито тимчасовий міст, що дозволило розблокувати рух транспорту між Києвом та Житомиром. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на своєму офіційному телеграм-каналі.