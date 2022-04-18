Валютний ринок в умовах війни: день 54-й

У понеділок, 18 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 14 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс порівняно з попереднім днем і склав 97,57 млн доларів. Операцій у доларі США пройшло на 82,27 млн. доларів. Дані щодо операцій на міжбанківському валютному ринку Національний банк публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, у четвер обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів перевищував обсяг заявок на покупку на 25,3 млн. доларів.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди та у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 понеділка євро купують по 31,5894 гривень, а продають по 31,9053 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 18 квітня збільшився на 1161,8 млн. і склав 56 688,5 млн. гривень.

Згідно з даними, опублікованими на сайті НБУ, за тиждень з 11 по 15 квітня Національний банк купив 1 млн доларів та 5 млн євро, продав 349,66 млн доларів та 92,98 млн євро. Національний банк своїми інтервенціями фактично забезпечив більшу половину всіх операцій, виконаних на міжбанку.

На готівковому валютному ринку у понеділок "американець" знову дорожчає. Якщо у вихідні готівковий долар у столиці можна було купити по 32,45-32,50 гривень, то сьогодні – вже по 32,60-32,75 гривень. Зросли цінники й у великих обласних центрах. Особливо це впадає у вічі на Західній Україні: так, в Івано-Франківську в неділю 17 квітня можна було купити долари по 32,10, а сьогодні в обід – уже по 32,30-32,35 гривень.

Євро на FOREX здійснює різкі рухи вгору-вниз у діапазоні 1,0783-1,0821 долара. Готівковий євро у Києві сьогодні продають по 35,75-35,90 гривень; у Луцьку ж уранці євро продавали по 35,24 гривні, але до обіду цінник виріс до 35,40 гривні.

Ціна криптовалюти №1 "біткойна" на біржі Binance вранці в понеділок впала до 38 536,51 $, але до моменту написання статті біткойн коштує дорожче 39000 $. Інтерес до покупок біткойна за ціною нижче 40000 $ зберігається на досить високому рівні, а аналітики очікують зростання мінімум до 50000-55000 $ за одну монету.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.