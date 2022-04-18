У Зеленського обговорили план відновлення України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді в офісі президента розповів про план відновлення України після війни з Росією. Про це йдеться у пресрелізі ОП, повідомляє Корреспондент.

За його словами, план повоєнного відновлення України включатиме покриття завданих війною матеріальних збитків, відновлення зруйнованих інфраструктурних потужностей та структурну модернізацію економіки.

До розробки плану вже приєдналися міжнародні аудиторські компанії, українські аналітичні центри, парламентські комітети та міністерства.

Сам план складатиметься з кількох частин, що передбачають оновлення України на нових засадах та з використанням усіх доступних ресурсів та можливостей.

Особливу увагу на нараді було наголошено на проведенні низки важливих економічних реформ.

Також учасники зустрічі обговорили перебіг європейської інтеграції та набуття Україною статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.