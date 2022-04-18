ОК "Південь": окупанти намагаються влаштувати диверсії на Херсонщині

У звільнених від російських окупантів районах на півдні України діють диверсанти, які намагаються дискредитувати українських військових. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Південь, повідомляє Корреспондент.

"Готуючись до референдуму в Херсоні, ворог підтягує техніку та сили, крім відверто брехливої агітації, планує провокаційні обстріли цивільного населення з метою звинувачення Збройних Сил України та створення негативного іміджу української влади. Вишукуючи різноманітні способи дискредитації, окупанти активізують диверсійну роботу. "Так, нічна спроба прориву диверсійно-розвідувальної групи в тил, нашими підрозділами відбита. Під обстрілом противник відступив" , - поінформувало командування.

Також повідомляється, що на Херсонсько-Миколаївському напрямку ворог не залишає спроб зрушити свої позиції до кордонів Херсонщини, а по Миколаївщині – завдає ракетних ударів.

Силами українських ППО ракету знищено. За Очаковим відкрито вогонь системами залпового вогню Ураган із забороненими міжнародними конвенціями касетними снарядами. Зафіксовано потрапляння до житлових кварталів, жертв серед місцевого населення немає.

Зазначається, що угруповання кораблів ворожого флоту у Чорному морі продовжує блокувати судноплавство та загрожувати ракетними ударами. За даними українських військових, висадку десанту не виключено, але малоймовірне.

Сили охорони та оборони півдня стоять на захисті регіону.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти планують провести "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки" в період з 1 по 10 травня. Для цього у Новій Каховці вже почали друкувати бюлетені.