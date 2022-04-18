Путін заявив про провал західних санкцій проти РФ

Президент Росії Володимир Путін на нараді з економічних питань, що РФ витримала безпрецедентний тиск санкціями із боку Заходу, повідомляє Корреспондент.

За його словами, ситуація в економіці Росії стабілізується, курс рубля повертається до рівня початку 2022 року.

"Розрахунок був на те, щоб швидко розхитати фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, спровокувати паніку на ринках, колапс банківської системи, масштабний дефіцит товарів у магазинах. Але можна вже впевнено сказати, що така політика щодо Росії провалилася, стратегія економічного бліцкригу Мало того, санкції не пройшли даремно і для самих ініціаторів, маю на увазі зростання інфляції та безробіття, погіршення економічної динаміки в США та країнах Європи, зниження рівня життя європейців, девальвація їх заощаджень. "Ситуація стабілізується, курс рубля повернувся до позначок першої половини лютого та визначається об'єктивно сильним платіжним балансом. За підсумками першого кварталу позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу перевищило 58 мільярдів доларів, і це історичний максимум" , - заявляє Путін.

Він доручив прискорити перехід зовнішньої торгівлі РФ на рублі та національні валюти інших країн.