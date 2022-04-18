Подоляк: сумніваюся, що Кремль обміняє Медведчука на героїв Маріуполя

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив сумнів у тому, що керівництво Росії погодиться на пропозицію затриманого Службою безпеки України нардепа Віктора Медведчука обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Об'єктивно кажучи, Медведчуку, звичайно ж, немає жодного місця в нинішній Україні. По суті, він – чи не ключова частина того огидно політико-інформаційного явища, яке сприяло формуванню у росіян несамовитої ненависті до нас. Тому, виходячи з почуття самозбереження, він спробував запропонувати єдиний можливий для себе вихід – обміняти себе на дійсно важливих для нас героїв Маріуполя. І захисників, і мирних, що залишилися там", – заявив Подоляк у інтерв'ю агентству.

За словами радника голови ВП, Медведчук зараз керується не людиною, а лише бажанням не платити тут і зараз за численними боргами.