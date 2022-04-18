Україна передала до Брюсселя першу частину опитувальника для ЄС

Україна заповнила та передала на розгляд Єврокомісії першу частину опитувальника щодо вступу до Євросоюзу. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє Корреспондент.

"На виконання доручення президента України Володимира Зеленського протягом тижня ми підготували відповіді та сьогодні направили Єврокомісії заповнену першу частину опитувальника. Друга частина буде готова якнайшвидше. Ми проаналізували всі останні опитувальники, які Європейська Комісія надавала іншим державам. Це допомогло нам максимально у стислі терміни підготувати відповіді" , - наголосила віцепрем'єр.

Зазначається, що опитувальник складається з двох частин, одна з яких містить політичні та економічні критерії, друга – оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.