Міноборони: ЗСУ звільнили низку населених пунктів біля Ізюму

Збройні Сили України звільнили кілька населених пунктів навколо міста Ізюм у Харківській області. Про це сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

"Так, я можу це підтвердити. Низка населених пунктів у результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими була звільнена. Більше інформації дати не можу", – сказав він.

Мотузяник зазначив, що саме на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці є місцями найбільшого скупчення російських підрозділів.

"Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на схід", – додав він.

Спікер МОУ також наголосив, що армії потрібна зброя.

"Європа має розуміти, що сьогодні Україна захищає не лише свою територію. Вона захищає і територію Європи, і весь цивілізований світ", – заявив він.

Насамперед йдеться про броньовану техніку, засоби ППО, щоб прикрити українські міста, які регулярно обстрілюються ракетами.