Міноборони: ЗСУ звільнили низку населених пунктів біля Ізюму
Збройні Сили України звільнили кілька населених пунктів навколо міста Ізюм у Харківській області. Про це сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.
"Так, я можу це підтвердити. Низка населених пунктів у результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими була звільнена. Більше інформації дати не можу", – сказав він.
Мотузяник зазначив, що саме на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці є місцями найбільшого скупчення російських підрозділів.
"Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на схід", – додав він.
Спікер МОУ також наголосив, що армії потрібна зброя.
"Європа має розуміти, що сьогодні Україна захищає не лише свою територію. Вона захищає і територію Європи, і весь цивілізований світ", – заявив він.
Насамперед йдеться про броньовану техніку, засоби ППО, щоб прикрити українські міста, які регулярно обстрілюються ракетами.
"Нам не завадять і засоби контрбатарейної боротьби та засоби електронної розвідки. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу", – сказав Мотузяник.