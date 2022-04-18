"Азов" проводить контратаку у Маріуполі - прес-служба полку

Бійці українського полку "Азов", заблоковані російськими військами у Маріуполі, проводять контрнаступальні дії на території обложеного міста. Про це заявила пресслужба полку у своєму телеграм-каналі у понеділок, 18 квітня, повідомляє Фокус.

На опублікованих кадрах можна побачити, як українські солдати ведуть вогонь у напрямку автомобільної колони супротивника, внаслідок чого машини спалахують. На іншому фрагменті відео відображено, як боєць "Азова" кидає гранати через цегляну огорожу, за якою ховаються військовослужбовці РФ.

Які втрати зазнав противник у результаті контратаки у полку не зазначається.