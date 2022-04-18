У Бундестазі розкритикували Шольца за відсутність постачання Україні важкого озброєння

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман виступила з критикою на адресу канцлера Олафа Шольца та закликала розпочати постачання Україні важкого озброєння. Про це пише Spiegel, повідомляє Фокус.

За словами представниці Бундестагу, федеральний Канцлер не говорить про свої плани.

"Думаю, що у нас просто не залишається часу на дискусії. Мова не лише про Україну, а й Європу" , - пояснила Марі-Агнесс Штрак-Циммерман, яка представляє Вільну демократичну партію з правлячої коаліції.

Штрак-Циммерманн підтримала слова канцлера, який раніше заявляв про своє бажання надати Україні більше грошей, однак вона підкреслила, що "грошима війни не виграти і потрібна зброя".

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина зможе надати Україні все озброєння із запасів Бундесверу і не лише. Йшлося і про збройні системи, які можуть бути закуплені на ринку озброєння.

Однак надалі, як повідомлялося, побоюючись стати мішенню Путіна, представники німецького керівництва, можливо, дадуть відповідь відмовою постачати танки в Україну. У лавах правлячої коаліції немає єдиної думки щодо постачання важкого озброєння до зон бойових дій.