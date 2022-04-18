Google Maps припинив приховувати секретні об'єкти армії РФ
Сервіс онлайн-карток Google Maps перестав приховувати секретні об'єкти російської армії, повідомляє УНН.
"У сервісі Google Maps всі військові та стратегічні об'єкти Росії стали доступні в максимальному роздільній здатності. Тепер різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інше можна розглянути з роздільною здатністю близько 0,5 метра на піксель. До цього часу вони відображалися в рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розглянути всі деталі", - інформувала Armyinform
Зокрема, у високій якості можна побачити:
- Авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов";
- основу зберігання ядерних боєприпасів біля Мурманська;
- Винищувач 5-покоління Су-57 у льотно-випробувальному центрі міноборони орди;
- Пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети;
- Авіабазу під Курськом.
Раніше програмісти з Естонії створили онлайн-карту з адресами військових РФ, які вбивали та мародерили у Бучі.