Google Maps припинив приховувати секретні об'єкти армії РФ

Сервіс онлайн-карток Google Maps перестав приховувати секретні об'єкти російської армії, повідомляє УНН.

"У сервісі Google Maps всі військові та стратегічні об'єкти Росії стали доступні в максимальному роздільній здатності. Тепер різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інше можна розглянути з роздільною здатністю близько 0,5 метра на піксель. До цього часу вони відображалися в рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розглянути всі деталі" , - інформувала Armyinform

Зокрема, у високій якості можна побачити:

Авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов";

основу зберігання ядерних боєприпасів біля Мурманська;

Винищувач 5-покоління Су-57 у льотно-випробувальному центрі міноборони орди;

Пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети;

Авіабазу під Курськом.

Раніше програмісти з Естонії створили онлайн-карту з адресами військових РФ, які вбивали та мародерили у Бучі.