Міноборони: РФ різко збільшила застосування авіації
Останніми днями Росія різко збільшувала кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Корреспондент.
"Збройні сили РФ завершують створення наступального угруповання у східній операційній зоні. Водночас противник не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася більш ніж у 1,5 раза", - сказав він.
У Міноборони наголошують, що РФ готується до наступу на сході України, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованим Кримом.
"На даний момент агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів. Найінтенсивніші бойові дії ведуться в Слобожанському і Донецькому операційних районах. У Південно-Бузькому ворог закріплюється на зайнятих позиціях та намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Олександрівка", - розповів Мотузяник.