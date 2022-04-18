Міноборони: РФ різко збільшила застосування авіації

Останніми днями Росія різко збільшувала кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Корреспондент.

"Збройні сили РФ завершують створення наступального угруповання у східній операційній зоні. Водночас противник не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася більш ніж у 1,5 раза" , - сказав він.

У Міноборони наголошують, що РФ готується до наступу на сході України, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованим Кримом.