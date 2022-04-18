Арестович розповів про дії України у разі захоплення Маріуполя

У разі захоплення Маріуполя Україна вийде з переговорів та розпочне жорстку боротьбу з окупантами. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Корреспондент.

"Президент сьогодні сказав, якщо загинуть захисники Маріуполя, Україна остаточно виходить із переговорів. Тобто добиватимемо, знищуватимемо, поки останній покидьок не загине тут на нашій землі. Це зовсім інша справа, це Україна диктує умови вже" , - зазначив він.

За словами Арестовича, у Росії загострюється політична ситуація.