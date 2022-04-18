ДПСУ: в Україну повернулося понад мільйон людей від початку війни

В Україну повернулися понад мільйон 60 тисяч людей з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це розповів виданню УП представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Новое время.

"Загалом з 24 лютого на в'їзд в Україну пішли мільйон 60 тисяч її громадян" , - сказав він.

За його словами, 16 квітня вперше з початку війни спостерігалася перевага в'їзду над виїздом з України.

Демченко повідомив, що цього тижня Державна прикордонна служба не відкидає збільшення охочих повернутися додому українців. Це пов'язують із великодніми святами.