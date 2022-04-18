ДПСУ: в Україну повернулося понад мільйон людей від початку війни
В Україну повернулися понад мільйон 60 тисяч людей з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це розповів виданню УП представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Новое время.
"Загалом з 24 лютого на в'їзд в Україну пішли мільйон 60 тисяч її громадян", - сказав він.
За його словами, 16 квітня вперше з початку війни спостерігалася перевага в'їзду над виїздом з України.
Демченко повідомив, що цього тижня Державна прикордонна служба не відкидає збільшення охочих повернутися додому українців. Це пов'язують із великодніми святами.