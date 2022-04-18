Радіо Свобода: у Білорусі масово заарештовують лікарів

Влада Білорусі затримала 35 людей, які проходять по справі лікарів-ортопедів, що набирає обороту. Серед затриманих – лікар, який обстежив правителя РБ Олександра Лукашенка, повідомляє Корреспондент.

Згідно з матеріалами Радыё Свобода та БелТА, ортопеди проходять за статтею 430 КК РБ Одержання хабара, а справа пов'язана з поставкою ендопротезів.

18 квітня Лукашенко заслухав доповідь міністра охорони здоров'я Дмитра Піневича, генерального прокурора Андрія Шведа та голови Комітету державної безпеки Івана Тертеля.

Це перше визнання владою масових арештів медиків майже через місяць після перших випадків. Водночас Лукашенко назвав арешти "операцією".

"Я дуже добре знаю хід цієї операції: контролював. Це не сьогодні, не вчора почалося. Я міністра охорони здоров'я про це попередив. Але на сьогодні 35 людей (затримано). І впевнений (мене ніхто в цьому не переконає), що це не все ті, хто має там з ними поруч сидіти" , - заявив Лукашенко.

За його словами, лікарі за хабарі від іноземних компаній рекламували своїм пацієнтам певні імпортні протези.