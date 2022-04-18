Путін нагородив бригаду, яка була у Бучі

Президент РФ Володимир Путін надав 64-й мотострілецькій бригаді, яка окупувала місто Буча в Київській області, звання гвардійської. Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє Корреспондент.

"За масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом у бо ﻿ йових діях із захисту Вітчизни та державних інтересів" , - йдеться в указі.

Глава держави також надіслав бригаді вітальну телеграму. За даними з відкритих джерел, 64-а окрема мотострілецька бригада сформована у січні 2009 року та входить до складу 35-ї загальновійськової армії, що базується у Східному військовому окрузі.

Як повідомлялося раніше, за даними мера Бучі, під час окупації військами РФ у місті було вбито кожного п'ятого мешканця.