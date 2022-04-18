РосЗМІ повідомили про смерть капітана ЧФ РФ після бою в Україні

У Криму пройшло прощання з Олександром Чирвою - командиром великого десантного корабля Цезар Куніков 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії. Про це пише видання Кримінформ, повідомляє Новое время.

Так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив у Telegram﻿, що Чирва — уродженець українського Севастополя, капітан 3 рангу, який у 2015—2016 роках брав участь у війні у Сирії. Він помер від ран, отриманих у бою з українськими захисниками. Подробиці про те, коли і де відбувся бій, не уточнюються.

Вранці 24 березня в тимчасово зайнятому російськими окупантами порту Бердянська було знищено російський великий десантний корабель Саратов (спочатку з'являлася інформація, що про кораблі Орск). Внаслідок вибуху були пошкоджені кораблі Цезар Куніков та Новочеркаськ. У ВМС ЗСУ повідомили, що командири двох пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську у 2014 році змінили присязі та перейшли на бік окупантів.