Toyota призупинить виробництво на дев'яти заводах

Компанія Toyota у травні буде змушена зупинити випуск машин на кілька днів на 9 із 14 заводах у Японії через брак компонентів на тлі нової хвилі COVID-19, повідомляє Економічна правда.

Згідно з первісним планом, Toyota мала випустити в травні близько 750 тисяч автомобілів, з яких 200 тисяч призначалося для домашнього ринку і приблизно 550 тисяч – для відправки за кордон.

Тепер японці порахували, що простої заводів через брак деталей призведуть до недовипуску приблизно 100 тисяч машин.

Так, у травні на кілька днів буде зупинено конвеєри, з яких сходять моделі Corolla, RAV4, C-HR та Prius, а також преміальні автомобілі Lexus IS, NX, UX та LS.

Раніше стало відомо, що одразу кілька великих автокомпаній були змушені призупинити виробництво через новий спалах COVID-19 у Китаї, що призвело до дефіциту комплектуючих.

Наприклад, крім Toyota, обмежувальні заходи вплинули на обсяги випуску Volkswagen, Mazda, General Motors та Tesla.