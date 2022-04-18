Шмигаль: зарплати та соцвиплати продовжують виплачуватись по всій Україні

Держава продовжує виконувати всі соціальні зобов'язання, тобто виплачує пенсії, зарплати, стипендії, субсидії. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

"Держава продовжує виконувати всі соціальні зобов'язання. Пенсії, зарплати, стипендії, субсидії – все платимо. Запустили програми підтримки наших людей, які зараз цього особливо потребують. Тим, хто у тимчасовій окупації. Тим, хто у прифронтових містах. Тим, чиї міста нещодавно звільнили, і тим, хто вимушено залишив свій будинок. Намагаємося допомогти кожному, тому що підтримуючи один одного, ми стаємо сильнішими. А отже – наближаємо перемогу" , - сказав Шмигаль.