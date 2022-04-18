Влада Молдови прокоментувала інформацію про МіГ-29 для України

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що її країна не настільки забезпечена військовою технікою, щоб надавати допомогу Україні. Так вона відреагувала на інформацію ЗМІ про те, що Кишинів відмовився продавати Києву радянські винищувачі МіГ-29, повідомляє Корреспондент.

"Молдова була з Україною та її громадянами з першого дня цієї несправедливої війни, навіть зараз, попри те, що кількість біженців скорочується, у нас у країні 90 тисяч людей. Ми пропонуємо гуманітарну допомогу, дотримуємось усіх фінансово-банківських санкцій на нашій території. А з погляду військової допомоги є набагато краще оснащені країни, які мають внутрішню економічну та енергетичну стійкість, щоб запропонувати цю допомогу" , – цитують молдовські ЗМІ слова Гаврилиці.

Також Гаврилиця ухилилася від відповіді на запитання, чи просила Україна у Молдови продати шість винищувачів. І не розповіла, в якому стані перебувають літаки, порекомендувавши звернутися за цією інформацією до Агентства публічної власності.