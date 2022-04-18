Гайдай озвучив причину відходу ЗСУ з Кремінної

Збройні сили України вийшли з Кремінної, оскільки російські війська почали рівняти місто із землею. Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні вночі відійшли наші війська. Справа в тому, що майже за два місяці оборони дуже вже все розбито, сильно пристрілялися орки і вони вже вирішили не йти в атаку, прорив, а вирішили все рівняти із землею. Наші хлопці зрозуміли, що треба трохи відійти, перебудуватися. Нічого такого критичного і надприродного в цьому немає. "Зраду" не треба шукати просто немає сенсу стояти на одному місці і всім загинути , не завдати істотної шкоди ворогові. Ось тому і було прийнято рішення відійти, перестроїтися та воювати далі", - розповів Гайдай.

Також у Луганській області позиційні бої продовжуються у Рубіжному та Попасній. За словами Гайдая це "населені пункти-привиди".

Раніше повідомлялося, що ворог зумів пробитися в Кремінну вночі 18 квітня і сьогодні ж стало відомо про втрату міста українськими військовими. Бої за населений пункт тривали три дні.