Виробництво чипів у Китаї скоротилось вперше з 2019 року

Квартальне виробництво напівпровідників у Китаї скоротилось вперше з початку 2019 року, оскільки попит на споживчу електроніку пом'якшився, а блокування, спричинені Covid, у регіонах, включно з Шанхаєм, призупинили виробництво, повідомляє Економічна правда.

Згідно з даними Національного бюро статистики, виробництво інтегральних мікросхем впало на 4,2% за перші три місяці року, оскільки виробники чіпів повідомили про різке зниження в березні, пише Bloomberg.

"Це був найгірший квартальний показник з першого кварталу 2019 року, коли виробництво мікросхем в країні впало на 8,7%" , - пише агентство.

Видання нагадує, що Китай запровадив у Шанхаї, ключовому центрі виробництва чипів, місячний карантин через поширення коронавірусної інфекції.

Найбільші виробники мікросхем у країні, від Semiconductor Manufacturing International Corp. до Hua Hong Semiconductor, намагаються отримати деякі компоненти через контроль дорожнього руху, введений місцевою владою. У березні виробництво чипів впало на 5,1%.

"Низка керівників китайських компаній висловили занепокоєння з приводу перебоїв у ланцюжках поставок минулого тижня, оскільки все більше регіонів оголосили про суворіші заходи профілактики після повідомлень випадки Covid. Серед них технологічний виробничий центр у Куньшані та Чженчжоу, де знаходиться найбільша у світі фабрика iPhone" , - пише Bloomberg.

Технологічні заводи по всій країні будуть змушені припинити виробництво після травня, якщо постачальники в Шанхаї залишаться закритими, написав виконавчий директор Huawei Technologies Co. Річард Ю у пості WeChat минулого тижня.

"Економічні втрати будуть величезними" , - заявив Ю.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю направило чиновників, щоб допомогти компаніям із виробництва чипів у Шанхаї відновити виробництво попри поширення COVID-19.