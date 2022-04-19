Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП через війну в Україні

Світовий банк погіршив прогноз зростання глобального ВВП у 2022 році до 3,2% з 4,1% у січневому прогнозі, повідомив журналістам президент президент СБ Девід Малпасс у понеділок, повідомляє Новое время.

За його словами, це було спричинено погіршенням прогнозів для Європи та Центральної Азії, включаючи Росію та Україну. У 2021 році зростання світового ВВП склало 5,7%, пише Bloomberg.

Президент Світового банку заявив, що розраховує обговорити новий 15-місячний пакет антикризових заходів на суму близько $170 млрд на період із квітня 2022 року до червня наступного року з радою директорів банку найближчими тижнями. Близько $50 млрд із цієї суми буде виділено в наступні три місяці.

Минулого місяця Світовий банк оголосив про пакет фінансування для України в розмірі $3 млрд, який, як очікується, буде надано найближчими місяцями.

Малпасс розповів журналістам, що очікує загострення боргової кризи в країнах із низьким та середнім рівнем доходу у 2022 році.

"Країни перебувають у важкому фінансовому становищі — 60% країн з низькими доходами вже відчувають боргові труднощі або схильні до високого ризику їх виникнення" , — сказав Малпасс.

У Національному банку України прогнозують, що реальний ВВП країни може скоротитися не менш як на третину 2022 року, а інфляція перевищить 20%, але залишатиметься контрольованою.

Світовий банк прогнозує, що за підсумками 2022 року через вторгнення Росії українська економіка впаде на 45,1%. У країні не працює половина бізнесів, а закриття РФ портів Чорного моря зупинило половину українського експорту.