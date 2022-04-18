Bloomberg: інвестори стали активніше виводити кошти з Китаю

Світові фонди та великі компанії стали активніше скорочувати інвестиції в Китай через побоювання втручання влади у бізнес та ризик можливих санкцій після вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що фонди прямих інвестицій, які вкладають кошти в Китай, залучили лише 1,4 млрд доларів у першому кварталі – це найнижчий показник із 2018 року за той самий період.

У березні світові фонди почали виходити з Китаю і продали в Гонконгу акції на суму понад 7 млрд доларів, а також китайського державного боргу в розмірі 14 млрд доларів за останні два місяці і скоротили свої кредитні запаси.

У британській інвесткомпанії Artemis Investment Management пояснюють, що масштаб та швидкість санкцій, запроваджених проти Росії, змусили переглянути ставлення Заходу до Китаю. Також впливає втручання Пекіна у бізнес, як це було з Didi та Ant Group, що загрожує правам акціонерів. Активізація риторики Китаю з Гонконгу також викликала занепокоєння.

Приклад Росії показує, що міцні торговельні зв'язки не є гарантією дипломатичної безпеки, вважають інвесткомпанії, і російська війна проти України дуже різко підвищує ці ризики.

"Ринки стурбовані зв'язками Китаю з Росією - це лякає інвесторів, і ви можете помітити, що неприйняття ризику проявилося з початку вторгнення. Усі продавали китайські облігації, тому ми раді, що їх не купили" , - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Водночас вихід із Китаю може бути непростим вибором. Друга за величиною економіка світу володіє ринком облігацій на 21 трлн доларів та фондовими біржами з позначкою 16,4 трлн доларів (з урахуванням Гонконгу).