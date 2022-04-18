Зеленський про опитувальника: лише формальність на шляху до ЄС

Україна вірить, що найближчими тижнями отримає позитивний висновок на опитувальник, необхідний для отримання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час передачі голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу першій частині опитувальника, повідомляє Укрінформ.

«Один із етапів нашої держави до вступу в Європейський Союз. До того прагнення, до якого йде наш народ і бореться за це… Ми віримо, що отримаємо підтримку щодо цієї робити і станемо кандидатом на вступ, а після цього розпочнеться наступний – фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і дуже віримо, що вона буде дуже позитивною, перш за все, для історії нашого народу і ціни, яку наш народ заплатив на шляху до незалежності та демократії» , - сказав глава Української держави.

Зеленський зазначив, що це лише формальний крок України на шляху до Євросоюзу, бо кожен українець ментально вже давно в Європі.

«Тим не менш, кожна країна проходить такий шлях. На жаль, ми сьогодні проходимо його в такий трагічний період і дійсно багато людей з європейською ментальністю втрачають своє життя – найдорожче» , - додав президент.

Він відзначив, що український народ об’єднаний єдиною метою – стати частиною Європейського Союзу.

Також Зеленський висловив вдячність главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, голові Євроради Шарлю Мішелю, високому представнику ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю за підтримку України та пришвидшення процедури надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.