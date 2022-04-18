У Латвії розпочалися військові навчання країн НАТО

З 18 квітня по 27 травня в усіх регіонах Латвії проходитиме весняний етап масштабних військових навчань Namejs 2022 за участю техніки союзників, у тому числі бойових вертольотів США, повідомляє Укрінформ.

Як передає національний мовник LSM, частина навчань Namejs 2022, які проходитимуть на території Латвії, називається Defender Europe 2022. Вони, у свою чергу, включають чотири етапи міжнародних навчань: Knight Legion, Swift Response, Summer Shield, Hedgehog. Мета весняних навчань – покращити інтеграцію національних та союзних сил для вирішення оборонних завдань.

Загальна чисельність учасників навчань із країн-союзників становитиме близько 3000 осіб, від Національних збройних сил Латвії (NBS) – близько 2700 військовослужбовців та земессаргів (бійці національної гвардії). Для участі у першому етапі навчань Namejs 2022 до Латвії прибудуть військові частини із США, Чехії, Польщі, Великої Британії, Литви та Естонії.

Навчальні завдання виконуватимуться спільно з солдатами союзників, які нині розгорнуті в рамках розширеної бойової групи НАТО в Латвії та представляють десять країн: Албанію, Чехію, Італію, Ісландію, Чорногорію, Канаду, Польщу, Словаччину, Словенію та Іспанію. Підрозділи союзників будуть представлені у навчаннях сухопутними механізованими підрозділами, артилерією, авіацією та десантними підрозділами, а також елементами оперативного планування та постачання.

Таким чином, 18 квітня - 27 травня в усіх краях Латвії здійснюватиметься пересування латвійських та союзних солдатів та військової техніки головними державними та регіональними дорогами. Серед іншого плануються стрілянини на Адазькому полігоні. Для виконання навчальних завдань також періодично проходитимуть польоти різних військових літальних апаратів, у тому числі бойових гелікоптерів AH-64 Apache. Національні збройні сили публікуватимуть актуальну інформацію про заходи у різних регіонах країни та просять населення з розумінням ставитись до навчань.

У понеділок, 18 квітня, з Чарльстона (штат Південна Кароліна) до латвійського порту Лієпая прибуло комерційне вантажне судно ARC Defender, яке доставило понад 350 одиниць військової та допоміжної техніки для участі в Defender Europe 2022 у регіоні Балтійського моря та країн Східної Європи. У NBS підкреслили, що доставка значної кількості передової військової техніки, у тому числі артилерійських установок, що буксируються, і високомобільних ракетно-артилерійських систем (HIMARS) до Європи демонструє надійність США, як партнера зі стратегічної безпеки, готового і здатного гарантувати захист членів альянсу. Під час одночасних навчань у країнах-членах НАТО буде відпрацьовано сумісність американської бойової техніки з технікою союзників.

Латвійська армія виконує одну з основних функцій сторони, що приймає. Це не лише прийом військ, а й забезпечення їхнього тимчасового перебування, підготовка до подальшого руху та перевезення чи супровід військ у задані пункти призначення. На початку літа техніку буде переправлено ​​через океан назад до США.