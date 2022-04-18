Прем'єр Італії оголосив про постачання зброї Україні

Парламент Італії практично одноголосно ухвалив рішення про відправку зброї Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Маріо Драгі, повідомляє Корреспондент.

"Рішення про відправку зброї було прийнято в парламенті практично одноголосно. Умови питання зрозумілі: з одного боку є народ, який зазнав нападу, з іншого боку - армія агресора. Як найкраще допомогти постраждалим? Санкції необхідні для ослаблення агресора, але не можуть зупинити війська короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо, що ми й робимо" , – цитують італійські ЗМІ слова Драгі.

Він зазначив, що не зробити цього було б рівнозначно тому, щоб сказати українцям: "здавайтеся, приймайте рабство та підпорядкування". А це, як наголосив Драгі, суперечило б європейським цінностям солідарності.

"Проблема зброї серйозна, і я її не недооцінюю: вона пов'язана з особистим етичним вибором. Тому рішення не можна приймати легковажно, але умови ті, які я щойно описав" , - додав він.

За словами прем'єр-міністра Італії, він до останнього сподівався, що російського вторгнення не відбудеться, але це його не здивувало, враховуючи накопичення російських військ біля кордону України та "прецеденти того, що робив Радянський Союз у Польщі, Угорщині, Чехословаччині".

Драгі зазначив, що, як і багато інших, спочатку вважав ймовірною швидку перемогу Росії, яка б також поставила під загрозу сусідні держави, але цього не сталося і "немає жодних ознак того, що український народ може прийняти російську окупацію".

Він назвав дії російської армії в Бучі "нелюдськими", але додав, що "такі терміни, як "геноцид" або "військові злочини", "мають точне юридичне значення" і потрібен час, щоб визначити, які саме слова краще відповідають ситуації.