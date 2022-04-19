Підраховано зафіксовані збитки інфраструктури України за час війни з РФ

Підраховано зафіксовані збитки інфраструктури України за час війни з РФ

Загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни досягла 84,8 млрд доларів, але загальні втрати сягають 600 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

Такою є оцінка завданих втрат на 18 квітня. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 млрд дол.

Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від 564 млрд до 600 млрд доларів.

Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств. На це вплинуло, зокрема, збільшення інформації щодо кількості підприємств, що зазнали пошкоджень, та використання непрямих методів оцінки втрат малого бізнесу.

Також в оновлених розрахунках було уточнено вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.

Об'єкти інфраструктури
 Обсяг, одиниць
 Загальні втрати, млн. дол.США
Дороги, км
 23,177.00
 $28,965
Житлові будинки, тис. кв. метрів
 32,182.81
 $28,315
Активи підприємств, одиниць
 154
 $9,335
Цивільні аеропорти, одиниць
 11
 $6,816
Залізнична інфраструктура та рухомий склад
 н/д
 $2,532
Заклади охорони здоров'я
 206
 $1,096
Мости та мостові переходи
 277
 $1,555
Заклади середньої та вищої освіти
 623
 $885
Порти та портова інфраструктура
 2
 $622
Військові аеродроми
 11
 $429
Адміністративні будівлі
 68
 $372
Літак Ан-225 "Мрія"
 1
 $300
Релігійні споруди
 91
 $311
Дитячі садочки
 408
 $312
Торговельні центри
 17
 $249
Культурні споруди
 109
 $205
Складська інфраструктура
 116
 $189
Інше
 $2,547
РАЗОМ
 $84,848

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