Підраховано зафіксовані збитки інфраструктури України за час війни з РФ

Загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни досягла 84,8 млрд доларів, але загальні втрати сягають 600 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

Такою є оцінка завданих втрат на 18 квітня. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 млрд дол.

Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від 564 млрд до 600 млрд доларів.

Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств. На це вплинуло, зокрема, збільшення інформації щодо кількості підприємств, що зазнали пошкоджень, та використання непрямих методів оцінки втрат малого бізнесу.

Також в оновлених розрахунках було уточнено вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.