ООН запропонувала Україні та РФ провести переговори

ООН пропонує провести зустріч України та Росії для обговорення гуманітарних коридорів. Про це заявив заступник генсекретаря організації з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час брифінгу, повідомляє Новое время.

Офіс ООН уже поновив роботу в Києві. За словами Гріффітса, організація запропонувала обом сторонам зустрітися під егідою ООН дистанційно або особисто для обговорення гуманітарних питань, у тому числі можливого припинення вогню і зелених коридорів. Говорячи про ситуацію в Маріуполі, він зазначив, що для безпечної евакуації мирних жителів потрібно щонайменше триденне "вікно".

Гріффітс сказав, що вражений посередницькою роллю, яку Туреччина відіграла у переговорах між Україною та Росією. Він сподівається, що зустріч з гуманітарних питань також можна буде провести в Туреччині:

"Як я вже казав, українська сторона погодилася, сподіваюся, росіяни теж погодяться".

Він також заявив, що зараз гуманітарне припинення вогню в Україні "не очікується", але що це може відбутися за кілька тижнів, залежно від ситуації на полі бою та переговорів.

У Генштабі ЗСУ раніше заявили, що російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, не дають евакуювати цивільних із тимчасово зайнятих населених пунктів, відмовляються узгоджувати гуманітарні коридори та обстрілюють місця біля можливих зелених маршрутів.

18 квітня в Україні не погодили гуманітарні коридори для евакуації населення через провокації росіян.