Україна має намір закуповувати уран для АЕС у Британії

Голова НАЕК Енергоатом Петро Котін провів переговори з керівниками британської Urenco Group щодо додаткових постачань уранового концентрату для українських АЕС. Про це заявила пресслужба Енергоатому, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що будь-яка співпраця з країною-агресором, у тому числі закупівля російського уранового концентрату, для України є неприйнятною. Тому Енергоатом готовий збільшити закупівлю в Urenco.

Британська Urenco Group займається збагаченням урану (за технологією газових центрифуг) для використання його як паливо на АЕС. Компанія володіє потужностями зі збагачення урану в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та США. Вона постачає паливо для атомних станцій у 15 країн світу, переважно до Європи та США. Її частка – близько 29% від світового ринку послуг зі збагачення урану.

Штаб-квартира Urenco розташована у Сток Піджесі. Третина компанії належить британському уряду, третина – уряду Нідерландів, решта – німецьким енергетичним компаніям E.ON та RWE у рівних частках.