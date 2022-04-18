СНБО: враг начал наступление на Донбассе

Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, начали наступление на Донбассе. Они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на эфир телемарафона, повідомляє Корреспондент.

Данилов отметил, что захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск.