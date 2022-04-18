СНБО: враг начал наступление на Донбассе
Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, начали наступление на Донбассе. Они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на эфир телемарафона, повідомляє Корреспондент.
Данилов отметил, что захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск.
"Наши войска держатся. Лишь в двух местах им удалось прорваться - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий", - сказал секретарь СНБО. Он добавил, что попытка перейти к активной фазе началась сегодня утром.