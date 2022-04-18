В Україну прибули групи іноземних рятувальників

До Бородянки Київської області прибули перші професійні рятувальники зі США, Австралії та Німеччини, які виявили бажання допомогти українським колегам. Про це заявила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, повідомляє Укрінформ.

«11 професійних рятувальників із США, Австралії та Німеччини виявили бажання приїхати до України на волонтерських засадах та допомогти українським рятувальникам. Найближчим часом до команди приєднається ще один польський представник» , - поінформувала пресслужба у Телеграмі.

За інформацією відомства, ці іноземні рятувальники працюватимуть у Бородянці – їх залучать до розбору завалів та деблокування будівель.

«Всі сили акумульовані, щоб максимально швидко зробити раніше окуповані території придатними та безпечними для життя. Роботи у нас багато, і ця допомога для нас є дуже важливою» , — сказав Монастирський.

Міністр наголосив, що для МВС України це дуже важлива підтримка. Він подякував іноземним рятувальникам за їх мужність, сміливість та бажання допомогти Україні.