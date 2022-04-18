СБУ: під Миколаєвом підрозділи ворога втрачають до 70% особового складу

Під Миколаєвом деякі підрозділи ворога втратили понад 70% особового складу. Про це заявила Служба безпеки України, повідомляє Укрінформ.

У перехопленій телефонній розмові, опублікованій у Телеграмі СБУ, російський загарбник розповів своїй дружині:

«У нашого полку найбільші втрати, б...дь. Нас майже не лишилося. Нас було тисячу з чимось людей, залишилося чотириста десь».

За його словами, уцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них «почала їхати дах», а єдине, чим вони зараз займаються – тікають від українських воїнів.

«Висунувся – кулі над головою! Ми почали тікати, за нами «Град» у ж...пу лупить. З одного боку арта криє, з другого, через залізницю - перестрілка починається. Є, думаю, ми в кільці. Знову тікав, б...ь» , - розповів загарбник.

І після цього він уже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт:

«Вдруге я сюди не поїду!».