Пентагон: Росія стягнула в Україну нові сили

За минулі вихідні Росія додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГ) у свої сили на сході та півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр досягла 76. Про це передає CNN із посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що всі російські сухопутні сили зосереджені на сході та півдні України, але, за словами чиновника, США не можуть точно визначити, як вони розподілені.

Тим часом США вже направили в регіон чотири рейси з підтримкою у сфері безпеки України з нового раунду допомоги, санкціонованої президентом США Джо Байденом на суму 800 мільйонів доларів, зазначив чиновник.

У Пентагоні зазначили, що ще один рейс має прибути "протягом наступних 24 годин".

Жодних подробиць про те, яке обладнання було на рейсах, до Міноборони США не надали.