Прокуратура: РФ обстріляла ще один район Харкова, є жертви

У Харкові внаслідок обстрілу російськими військовими Немишлянського району загинули троє мирних жителів. Про це заявила Харківська обласна прокуратура, повідомляє Укрінформ.

«Російські військовослужбовці завдали удару ще по одному району Харкова. 18 квітня близько 10:30-10:45 військовослужбовці ЗС РФ обстріляли Немишлянський район м. Харкова. Снаряд упав біля житлового будинку, що призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх будинків» , - поінформувала прокуратура у Телеграмі.

За попередньою інформацією, троє людей загинули. В даний час встановлюється кількість поранених.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).